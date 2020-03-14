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Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
14.3.2020 21:26
Фото: livejournal.com
Министерство просвещения РФ направило во все регионы нашей страны рекомендации, согласно которым в случае необходимости образовательный процесс стоит перевести на дистанционную форму обучения. Ведомство подчеркивает, что окажет методическую помощь.
Ограничения, вводимые в последнее время из-за коронавируса, крайне важны для защиты здоровья населения, отмечается в сообщении. В рамках борьбы с распространением заболевания Министерство просвещения РФ рекомендует региональным властям усилить меры санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах и организациях среднего профобразования.
Отмечается, что в сложившейся ситуации школам рекомендовано "переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения".
Ранее власти Москвы ввели свободное посещение в школах - ходить или не ходить их детям на занятия, теперь решают исключительно родители учеников.
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