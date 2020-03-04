Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Останки знакомой фигурантов дела «Сети» найдены под Рязанью

4.3.2020 23:10

Фото: penzavzglyad.ru



На территории Рязанской области обнаружены фрагменты тела, предположительно, Екатерины Левченко, пропавшей около трех лет назад.



Останки 19-летней уроженки Пензы были найдены около захоронения знакомого фигурантов дела "Сети".



В ходе проверки сведений, распространившихся ранее в СМИ, сотрудники правоохранительных органов нашли под Рязанью области скелетированные останки женского тела. Фрагменты были обнаружены криминалистами в ходе поисковых мероприятий, проводившихся в окрестностях деревни Лопухи. Принадлежат ли эти скелетированные останки уроженке Пензы Екатерине Левченко, предстоит выяснить экспертам.



По данным ряда источников, останки нашли около места, где ранее был обнаружен труп Артема Дорофеева. В связи с этим существует вероятность того, что уголовное дело об убийстве Екатерины Левченко передадут в Рязань. Кроме того, материалы могут объединить с делом, возбужденным по факту гибели Артема Дорофеева.



В минувшем феврале интернет-издание "Медуза" опубликовало статью, посвященную гибели Артема Дорофеева. Молодой человек, пропавший в Пензе, позже был найден убитым. В материале также сообщалось о расследовании по факту исчезновения Екатерины Левченко, которую в последний раз также видели 31 марта 2017 года.



Оба молодых человека были знакомы с Максимом Иванкиным, Дмитрием Пчелинцевым, Михаилом Кульковым, а также уехавшим за пределы РФ Алексеем Полтавцом - фигурантами "пензенского эпизода" дела "Сети" (в России организация ранее была признана террористической, ее деятельность официально запрещена)



В публикации приводились слова Полтавца, который утверждал, что с парой расправились по приказу Пчелинцева. 3 марта "Медуза" выпустила еще одну статью, где Полтавец подробно описывал убийство Левченко.



Ранее по делу "Сети" в общей сложности было арестовано одиннадцать человек. Являвшиеся лидерами группировки Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский не так давно были приговорены соответственно к 18 и 16 годам. Суд признал их виновными в попытке "раскачать народные массы для дестабилизации политической обстановки". По версии следствия, члены организации намеревались устроить вооруженный мятеж.



17 февраля несколько российских книжных магазинов объявили забастовку в поддержку осужденных по делу "Сети". В числе участников масштабной акции протеста были столичные "Маршак" и "Фаланстер", петербургские "Все свободны" и "Порядок слов", тульский "Свидетель", краснодарский "Чарли" и красноярский "Бакен", а также "Пиотровский" в Екатеринбурге и Перми.



Автор: Злата Богатова

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