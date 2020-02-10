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В Пензе вынесли приговор по делу «Сети»
11:36
Фото: hibiny.com
В минувший понедельник, 10 февраля, вынесли приговор семерым фигурантам дела "Сети" (деятельность группировки официально запрещена в РФ).
Слушания состоялись в Приволжском окружном военном суде.
Семерых фигурантов дела запрещенной в России "Сети" приговорили к наказанию в виде лишения свободы на сроки от шести до восемнадцати лет.
31-летний Василий Куксов, осужденный на девять лет, выступил со своей последней речью. Ранее он отказывался давать показания и заявлял, что его подвергали побоям и даже пыткам. По словам Куксова, в СИЗО он заболел туберкулезом, врачи диагностировали у него открытую форму.
Семеро анархистов, которые были признаны виновными в создании террористической организации "Сеть", в общей сложности приговорены к 86 годам колонии.
Дело получило обширный общественный резонанс в связи с заявлениями о том, что подозреваемых пытали сотрудники спецслужб. Расследование было начато после задержания с наркотиками Егора Зорина. Учитывая признательные показания, которые он дал, уголовное преследование Зорина было прекращено.
По материалам дела, осужденные, являясь приверженцами левых и антифашистских взглядов, собирались "раскачать народные массы для дестабилизации политической обстановки", организовав вооруженный мятеж. Они намеревались устроить акции в ходе президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году, в частности, осуществив взрывы.
Ячейки организации, по данным спецслужб, действовали в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и Пензе. В общей сложности по делу "Сети" арестовали одиннадцать человек. Лидерами группировки являлись Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский, приговоренные соответственно к 18 и 16 годам. Ни один из подсудимых вины в терроризме так и не признал.
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