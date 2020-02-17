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Книжные магазины выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»


17.2.2020 15:20
Книжные магазины выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»Фото: b-port.com

17 февраля несколько российских книжных магазинов объявили забастовку, а их сотрудники собираются устроить одиночные пикеты в поддержку осужденных по делу "Сети" (запрещенная в России организация). Речь идет о реакции на приговор, который был вынесен неделю назад в Пензе.

Соответствующая информация размещена в аккаунтах магазина "Пиотровский" в социальных сетях.

Как стало известно, участниками масштабной акции протеста стали столичные "Маршак" и "Фаланстер", петербургские "Все свободны" и "Порядок слов", тульский "Свидетель", краснодарский "Чарли" и красноярский "Бакен", а также "Пиотровский" в Екатеринбурге и Перми.

Представители книжных лавок заявили, что не могут промолчать, ведь их "тревожит судьба нашей страны, культуры" - как граждан, и как профессионалов. Принеся извинения посетителям, они подчеркнули, что по-другому поступить не способны. При этом книготорговцы назвали немыслимыми сроки, на которые осудили фигурантов этого резонансного дела. Столь суровый приговор попросту ставил перед всеми россиянами вопрос о том, правильно ли они живут.

Ранее в Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела "Сети" (деятельность группировки официально запрещена в РФ). Разбирательство получило обширный общественный резонанс в связи с заявлениями о том, что подозреваемых пытали сотрудники спецслужб. Расследование было начато после задержания с наркотиками Егора Зорина. Учитывая признательные показания, которые он дал, уголовное преследование Зорина было прекращено.

По версии правоохранителей, осужденные, являясь приверженцами левых и антифашистских взглядов, собирались "раскачать народные массы для дестабилизации политической обстановки", организовав вооруженный мятеж. Они намеревались устроить акции в ходе президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году, в частности, осуществив взрывы.

Ячейки организации, по данным спецслужб, действовали в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и Пензе. В общей сложности по делу "Сети" арестовали одиннадцать человек. Лидерами группировки являлись Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский, приговоренные соответственно к 18 и 16 годам. Ни один из подсудимых вины в терроризме так и не признал.

Автор: Злата Богатова

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