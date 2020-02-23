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В Мексике пропала 15-летняя россиянка
23.2.2020 15:05
Фото: vk.com
По данным местной полиции, вместе с юной гражданкой РФ пропали еще две девочки.
ЧП случилось в городе Тлахомулько, который расположен на территории мексиканского штата Халиско. О том, что произошло, рассказал журналистам почетный консул России в регионе Хуан Сантос Санчес Наварро.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах и родственников девочки он пояснил, что речь идет о 15-летней Лилиане Игнатьевой. Подросток исчез еще несколько дней назад, в период с 17 по 19 февраля. В тот момент юная гражданка РФ находилась с двумя знакомыми мексиканскими девочками - подростками 16 и 17 лет.
Как пояснил отец ребенка, его дочь сидела дома вместе с братьями. Покинув его, она направилась в неизвестном направлении и не вернулась до сих пор. Телефон девочки выключен, сама она родственникам пока не звонила.
По мнению местной полиции, пропавшим подросткам может грозить серьезная опасность. В связи со случившимся на территории штата Халиско объявили "желтый" уровень тревоги. Хуан Сантос Санчес Наварро пояснил, что взял под свой личный контроль ситуацию с поисками пропавшей россиянки.
В конце января в Мексике пропала известная российская актриса Наталья Андрейченко. Об ее исчезновении в соцсетях сообщил обеспокоенный пиар-директор. Пока близкие звезды готовились обратиться в полицию, Андрейченко нашлась и пояснила, что находилась "с интересными духовными лидерами" в джунглях.
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