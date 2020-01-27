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Женская сеть myJulia.ru
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В Мексике пропала Наталья Андрейченко
27.1.2020 14:14
Фото: newstut.ru
Народная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, в последние годы проживающая в Мексике, пропала в минувшую субботу, 25 января.
Как сообщил пиар-директор актрисы, она возвращалась от подруги, но так и не добралась до дома.
С Натальей Андрейченко не удается связаться на протяжении суток, заявил представитель актрисы Ян Трунцев. По его словам, не берет трубку и сын артистки Дмитрий. Всех, кто располагает какой-либо информацией о судьбе и местонахождении актрисы, ее пиар-директор просит сообщить об этом по контактному телефону.
Об исчезновении Андрейченко Трунцев рассказал в соцсети. Как стало известно, в последний раз актрису видели в минувшую субботу, 25 января, когда она находилась в гостях у своей подруги.
Примерно в 15:00 актриса покинула дом приятельницы в Канкуне, пожаловавшись на плохое самочувствие и сонливость. Андрейченко села за руль автомобиля и уехала. Больше она связь не выходила.
По словам Трунцева, в последнее время деловой график артистки был очень напряженным - Андрейченко напряженно готовилась к запуску нового проекта.
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