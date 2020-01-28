|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко рассказала, что была в джунглях
28.1.2020 06:14
Фото: livejournal.com
По словам актрисы, которую близкие потеряли и уже готовились обратиться в полицию, она находилась "с интересными духовными лидерами" в джунглях.
О случившемся Народная артистка РСФСР, актриса Наталья Андрейченко рассказала в своем инстаграме.
По словам звезды, уехав от живущей в Канкуне подруги, она благополучно добралась до дома, где ее "уже ждала машина". Наталья Андрейченко отправилась на ней "за 2,5 часа от моря в глубину джунглей", где существует некое специальное поселение.
Как оказалось, пока актрису разыскивал обеспокоенный пиар-директор, она проводила время "с интересными духовными лидерами из разных стран мира". Среди них, в частности, были аргентинцы, итальянцы и немцы, рассказала Андрейченко.
Артистка пояснила, что включила телефон лишь накануне вечером, когда возвратилась домой.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|