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Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко рассказала, что была в джунглях


28.1.2020 06:14
Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко рассказала, что была в джунгляхФото: livejournal.com

По словам актрисы, которую близкие потеряли и уже готовились обратиться в полицию, она находилась "с интересными духовными лидерами" в джунглях.

О случившемся Народная артистка РСФСР, актриса Наталья Андрейченко рассказала в своем инстаграме.

По словам звезды, уехав от живущей в Канкуне подруги, она благополучно добралась до дома, где ее "уже ждала машина". Наталья Андрейченко отправилась на ней "за 2,5 часа от моря в глубину джунглей", где существует некое специальное поселение.

Как оказалось, пока актрису разыскивал обеспокоенный пиар-директор, она проводила время "с интересными духовными лидерами из разных стран мира". Среди них, в частности, были аргентинцы, итальянцы и немцы, рассказала Андрейченко.

Артистка пояснила, что включила телефон лишь накануне вечером, когда возвратилась домой.

Автор: Злата Богатова

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