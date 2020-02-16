|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Российский биатлонист Логинов отказался от участия в масс-старте ЧМ
14:41
Фото: vk.com
Лидер отечественной сборной по биатлону Александр Логинов не будет участвовать в масс-старте мирового чемпионата, проходящего сейчас проходит в итальянском Антхольце.
Накануне спортсмен признался, что из-за продолжающихся нападок на россиян начал задуматься о том, чтобы завершить карьеру.
Биатлонист Александр Логинов принял решение отказаться от участия в завтрашнем масс-старте, передает ТАСС. Как рассказали в тренерском штабе нашей сборной, на биатлониста, вероятно, могли повлиять недавние события в гостинице, где остановились отечественные биатлонисты.
Ранее сотрудники итальянских правоохранительных органов устроили обыск в отеле, где проживает приехавшая на чемпионат мира российская сборная. В частности, полицейские побывали и в номере 28-летнего Логинова.
Российские дипломаты потребовали от властей Италии разъяснений по поводу произошедшего, а СМИ начали писать о неком расследовании, якобы связанном с применением допинга. Позднее выяснилось, что в действительности причиной инцидента стало обращение Международного союза биатлонистов (IBU) по поводу чужой аккредитации, которую использовал личный тренер Логинова Александр Касперович.
На прошлой неделе Логинов принес России золото чемпионата мира по биатлону, а потом завоевал бронзу в гонке преследования.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|