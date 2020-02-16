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Логинов завоевал «бронзу» в гонке преследования на ЧМ в Италии


16.2.2020 22:01
Логинов завоевал «бронзу» в гонке преследования на ЧМ в ИталииФото: vk.com

Лидер российской сборной по биатлону Александр Логинов смог завоевать вторую медаль за два дня на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

В гонке преследования он  допустил один промах и пришел к финишу третьим.

Российский спортсмен во время прохождения дистанции допустил один неточный выстрел. В результате лидер нашей национальной команды финишировал с отставанием на 23,9 секунды от представителя Франции Эмильена Жаклена, ставшего на этот раз первым. Серебро досталось норвежцу Йоханнесу Бе.

Ранее 28-летний Логинов лидировал в спринтерской гонке на 10 км, преодолев дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды. При этом россиянин не допустил ни единого промаха.

Чемпионат мира по биатлону окончится 23 февраля. Завтра, 18 февраля, состоится индивидуальная гонка среди женщин.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 214

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