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Логинов принес России золото чемпионата мира по биатлону
15.2.2020 21:14
Фото: vk.com
Россиянин Александр Логинов лидировал в спринтерской гонке на 10 км, которая проходила на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия).
Спортсмен смог преодолеть эту дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды. При этом Логинов не допустил ни единого промаха.
На втором и третьем местах - французы. Завоевавший серебряную медаль мирового чемпионата Кентен Фийон Майе уступил россиянину 6,5 секунды, а также допустил один неточный выстрел. Бронзу заработал титулованный биатлонист Мартен Фуркад, который метко стрелял, но пришел к финишу на 19,5 секунды позже Александра Логинова.
В гонке также участвовали россияне Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Евгений Гараничев, которые разместились соответственно на 12-й, 21-й и 56-й строчках таблицы.
Ранее российского биатлониста Евгения Устюгова лишили золота Игр-2014, признав виновным в нарушении антидопинговых правил. Соответствующее решение было вынесено Международным союзом биатлонистов (IBU), после чего сборная РФ потеряла первое место в медальном зачете зимней Олимпиады-2014 в Сочи.
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