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Китайские ученые обвинили Пекин в сокрытии причины вспышки коронавируса
18.2.2020 08:11
Фото: livejournal.com
Возможным источником коронавируса, который вызывает пневмонию, могли стать две лаборатории в китайском городе Ухань.
Исследователи изучали там вирусы летучих мышей, сообщается в материале, который опубликован в LondonLovesBusiness.
Как утверждают авторы статьи - китайские биологи Ботао Сяо и Лэй Сяо, руководство КНР осведомлено о том, что могло стать причиной вспышки коронавируса. Однако никаких официальных комментариев по этому поводу еще не последовало.
В публикации сообщается, что лаборатории располагались примерно в трехстах метрах от рынка морепродуктов в Ухане. Именно он, по официальным данным, и стал эпицентром вспышки. Однако Ботао Сяо и Лэй Сяо предполагают, что в действительности люди начали заражаться коронавирусом после того, как в мусорные баки без соответствующей обработки выбрасывали биологические материалы, оставшиеся после опытов над летучими мышами.
В прошлом ученые также высказывали версию о том, что к вспышке коронавируса могут оказаться "причастны" ядовитые змеи, которых жители Уханя употребляли в пищу и покупали на местном рынке экзотических продуктов. Позже был назван промежуточный переносчик коронавируса - панголин.
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