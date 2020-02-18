ИнтерНовости - новости в стране и мире
Логинов завоевал «бронзу» в гонке преследования на ЧМ в Италии
Логинов завоевал «бронзу» в гонке преследования на ЧМ в Италии
В Грузии нашли тело попавшей под лавину россиянки
В Грузии нашли тело попавшей под лавину россиянки
Житель Подмосковья застрелил супругу на глазах сына
Житель Подмосковья застрелил супругу на глазах сына
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ: В аварийно приземлившемся SSJ-100 может находиться МантуровСМИ: В аварийно приземлившемся SSJ-100 может находиться Мантуров
В Киеве сообщили о наступлении войск ЛНРВ Киеве сообщили о наступлении войск ЛНР
Китайские ученые обвинили Пекин в сокрытии причины вспышки коронавирусаКитайские ученые обвинили Пекин в сокрытии причины вспышки коронавируса
Военная разведка Нидерландов не обнаружила ни одного «Бука» в районе крушения МН17 Военная разведка Нидерландов не обнаружила ни одного «Бука» в районе крушения МН17
В Россию из Австрии экстрадирован подозреваемый в убийстве 20-летней давностиВ Россию из Австрии экстрадирован подозреваемый в убийстве 20-летней давности

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 18В лабиринте огнедышащей love. Глава 18
В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 15В лабиринте огнедышащей love. Глава 15
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Китайские ученые обвинили Пекин в сокрытии причины вспышки коронавируса


18.2.2020 08:11
Китайские ученые обвинили Пекин в сокрытии причины вспышки коронавирусаФото: livejournal.com

Возможным источником коронавируса, который вызывает пневмонию, могли стать две лаборатории в китайском городе Ухань.

Исследователи изучали там вирусы летучих мышей, сообщается в материале, который опубликован в LondonLovesBusiness.

Как утверждают авторы статьи - китайские биологи Ботао Сяо и Лэй Сяо, руководство КНР осведомлено о том, что могло стать причиной вспышки коронавируса. Однако никаких официальных комментариев по этому поводу еще не последовало.

В публикации сообщается, что лаборатории располагались примерно в трехстах метрах от рынка морепродуктов в Ухане. Именно он, по официальным данным, и стал эпицентром вспышки. Однако Ботао Сяо и Лэй Сяо предполагают, что в действительности люди начали заражаться коронавирусом после того, как в мусорные баки без соответствующей обработки   выбрасывали биологические материалы, оставшиеся после опытов над летучими мышами.

В прошлом ученые также высказывали версию о том, что к вспышке коронавируса могут оказаться "причастны" ядовитые змеи, которых жители Уханя употребляли в пищу и покупали на местном рынке экзотических продуктов. Позже был назван промежуточный переносчик коронавируса - панголин.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
  

Популярное

В Пентагоне создали карту с зонами повышенной активности ВМФ РоссииВ Пентагоне создали карту с зонами повышенной активности ВМФ России
На Ставрополье бык растерзал мужчинуНа Ставрополье бык растерзал мужчину
Зеленский хотел бы провести «выборы в Крыму»Зеленский хотел бы провести «выборы в Крыму»
Спецслужбы Ирландии обнаружили у своих берегов «российскую разведку»Спецслужбы Ирландии обнаружили у своих берегов «российскую разведку»
Путин принял отставку губернатора Калужской областиПутин принял отставку губернатора Калужской области

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 969


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru