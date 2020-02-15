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В Японии до 285 человек возросло число заразившихся коронавирусом на борту лайнера
15.2.2020 18:39
Фото: vk.com
В ходе продолжающейся проверки на борту круизного судна Diamond Princess были выявлены еще 67 человек, зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV.
Лайнер находится на карантине в порту города Иокогама.
Сведения об увеличении инфицированных пассажиров судна огласил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като. Выступив на пресс-конференции, он отметил, что общее число зараженных коронавирусом на корабле Diamond Princess возросло до 285 человек.
Данные о гражданстве новых инфицированных пока не уточнялись. Известно лишь, что у большинства заболевших - 38 человек - не имеется никаких симптомов коронавируса. Заболевание было подтверждено лабораторными исследованиями пояснил министр.
Несколько дней назад японские власти разрешили одиннадцати пассажирам покинуть судно и сойти на берег. Пассажиры, которым более 80 лет, имеют проблемы со здоровьем, не имеющие отношения к коронавирусу 2019-nCoV. С учетом преклонного возраста их поместили в условия карантина на суше.
Ранее во Франции была зафиксирована первая в Европе смерть от коронавируса: в одной из больниц Парижа скончался 80-летний гражданин Китая.
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