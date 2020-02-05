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На борту карантинного судна в Японии находятся 24 гражданина России


5.2.2020 18:53
На борту карантинного судна в Японии находятся 24 гражданина РоссииФото: belta.by

Среди пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое сейчас находится у побережья Японии в связи с карантином, остаются двадцать четыре россиянина, передает ТАСС.

Информация поступила от представителей посольства РФ в Токио.

МИД Японии проинформировал российское посольство о том, что на борту круизного судна сейчас находятся двадцать четыре гражданина РФ. В дипмиссии пояснили, что сейчас в постоянном режиме поддерживают тесный контакт с японскими коллегами, выясняя все обстоятельства и контролируя ситуацию. По данным агентства, россияне, которые находятся среди пассажиров карантинного судна Diamond Princess, не испытывают проблем с обеспечением питанием и оказанием медицинской помощи.

Корабль был остановлен властями Японии после того, как один из пассажиров, сошедший с судна в Гонконге, был госпитализирован с коронавирусом. В ходе проверки всех пассажиров и членов экипажа было выявлено десять заболевших. Среди них - граждане пяти государств.

Представители компании, которой принадлежит судно, сообщили о том, что коронавирус диагностировали у трех японских граждан, трех граждан КНР, американца и двух туристов из Австралии, а также филиппинца, работающего на корабле. Все они уже доставлены в госпитали японской префектуры Канагава. Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.

В общей сложности на борту карантинного судна сейчас вынуждены оставаться около 3,7 тыс. человек, которые являются гражданами более чем пятидесяти стран.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 184

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