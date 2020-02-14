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Во Франции зафиксирована первая в Европе смерть от коронавируса


14:48
Во Франции зафиксирована первая в Европе смерть от коронавирусаФото: kapital.kz

В Париже скончался 80-летний гражданин КНР, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус.

О смерти пожилого иностранца сообщает France Info.

Со ссылкой на заявление министра здравоохранения Франции Аньез Бузин уточняется, что мужчина был госпитализирован в одну из больниц Парижа с подозрением на коронавирус. Несмотря на все усилия медиков, спасти 80-летнего гражданина Китая не удалось.

Летальный исход в Париже стал первым случай смерти от нового вируса за пределами Азии. Ранее стало известно о кончине пациентки преклонного возраста в Японии.

Согласно последним официальным данным, в Китае коронавирусом Covid-19 заражены уже около 66,5 тыс. человек, более 1,5 тыс. пациентов скончались.

На прошлой неделе заболевание было диагностировано у новорожденного, примерно через тридцать часов после того, как младенец появился на свет. Это случилось в Ухане - городе в центре КНР, который стал эпицентром распространения нового заболевания. Ранее коронавирус диагностировали у матери новорожденного.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 194

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