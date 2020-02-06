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В Стамбуле при инциденте с самолетом погибли три человека
6.2.2020 14:46
Фото: kpcdn.net
В результате выкатывания лайнера Boeing 737-800 за пределы ВПП в воздушной гавани Стамбула, по уточненной информации, погибли три человека.
Как передают турецкие СМИ, после аварии в больницу доставили 179 пострадавших.
Трое пассажиров получили серьезные ранения и сейчас находятся в реанимационном отделении, рассказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Все погибшие - турецкие граждане, отметил глава ведомства.
По уточненной информации, в момент аварии на борту пассажирского лайнера турецкой авиакомпании Pegasus Airlines было 183 человека, в том числе, шесть членов экипажа.
Воздушное судно Boeing 737-800 совершило аварийное приземление накануне, 5 февраля, в условиях плохой погоды. Самолет следовал из Измира. Пассажирский лайнер выкатился за пределы ВПП, пробил заграждение и упал в овраг, развалившись на три части, сразу после чего загорелся. Прибывшие к месту происшествия пожарные достаточно быстро смогли локализовать огонь.
Генпрокуратура Турции проинформировала о начале расследование по факту случившегося.
Ранее 2 человека погибли, еще 27 пострадали при крушении скоростного поезда под Миланом (Италия).
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