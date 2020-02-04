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В аэропорту Стамбула разбился пассажирский самолет
19:51
Фото: muyinteresante.com.mx
В аэропорту Стамбула воздушное судно совершило жесткую посадку, выкатившись за пределы ВПП.
По предварительным данным, пострадали более пятидесяти человек - все они уже доставлены в больницу, сообщает ТАСС.
Со ссылкой на представителей местных властей уточняется, что после аварии в аэропорту Стамбула были экстренно госпитализированы 52 человека, погибших нет.
Как заявил глава министерства транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Туран, в момент ЧП на борту самолета находились 177 человек, включая шестерых членов экипажа, собщает телевизионный канал NTV.
Судя по видео- и фотоматериалам, которые ранее уже распространились в турецких СМИ, после аварийной посадки воздушное судно разломилось на части и загорелось. Сведений о причинах катастрофы из официальных источников пока не поступало. На месте сейчас продолжают работу оперативные службы.
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