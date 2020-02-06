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Под Миланом при крушении поезда погибли 2 человека, 27 пострадали
6.2.2020 14:45
Фото: kapital.kz
В момент катастрофы в скоростном поезде "Красная стрела" находилось лишь двадцать восемь пассажиров, передают итальянские СМИ.
Состав, следовавший из Милана в Салерно, потерпел крушение в районе Лоди на севере страны.
Помимо пассажиров в поезде находились несколько машинистов и проводников. По уточненным данным, в результате ЧП погибли два человека, двадцать семь с травмами были доставлены в ближайшие больницы. Со ссылкой на врачей уточняется, что большинство пострадавших получили незначительные ранения.
Отмечается, что поезд вышел из Милана в 5:10 утра, поэтому пассажиров в нем было во много раз меньше, чем в составах, которые шли позднее по тому же маршруту. Известно, что в момент аварии поезд следовал на скорости 290 км/час.
Специалисты приступили к выяснению причин инцидента. Среди главных рабочих версий — проблема с переводом дорожных стрелок.
Российские дипломаты, связавшись с местными экстренными службами, сообщают о том, что в результате ЧП граждане РФ не пострадали.
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