Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Российские ученые усовершенствовали препарат против туберкулеза

5.2.2020 20:15

Фото: enlineadirecta.info



Специалистам Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины в Новосибирске удалось усовершенствовать лекарственный препарат изониазид, который применяется рот лечении туберкулеза. Об этом сообщается в издании Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".



Как стало известно, исследователи добавили к составу уже существующего препарата биосовместимый полисахарид - окисленный декстран. Обновленное лекарство к настоящему времени успешно прошло доклинические испытания.



По данным специалистов, препарат может уничтожить микобактерию туберкулеза, проникая внутрь клетки. Как свидетельствуют результаты доклинических исследований, лекарственное средство обладает высокой эффективностью и при этом низкой токсичностью. Суть модификации заключается в снижении лекарственной нагрузки на организм. Дело в том, что молекулу декстрана "опознают" макрофаги (клетки иммунной системы), которые пропускают вещество сквозь оболочку.



Микобактерия туберкулеза, известная как палочка Коха, в организме больного человека может наблюдаться в двух популяциях - внеклеточной, когда возбудитель свободно циркулирует по крови, и внутриклеточной, когда он находится в макрофагах. Во втором случае терапия требует высоких концентраций лекарственных препаратов, что чревато последствиями в виде нарушением функций печени, почек и центральной нервной системы.



Теперь же дозировку изониазида можно будет уменьшить в сотни раз. По мнению ученых, их открытие позволит создать препарат, способный побороть внутриклеточную популяцию микобактерии туберкулеза, но при этом будет практически безопасным. В результате лекарство можно будет использовать для лечения пациентов с различными сопутствующими заболеваниями, в частности, ВИЧ, вирусными гепатитами или сахарным диабетом.



Ранее стало известно о провале испытаний новой вакцины от ВИЧ в Африке.



Автор: Злата Богатова

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