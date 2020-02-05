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Испытания не подтвердили эффективность новой вакцины от ВИЧ
5.2.2020 04:02
Фото: vk.com
Экспериментальная вакцина от ВИЧ, испытания которой проводились на территории Южно-Африканской Республики (ЮАР) в течение нескольких последних лет, оказалась неэффективна.
Об этом рассказывается на портале HealthExec.
Исследования проводились, начиная с 2016 года, и специалисты "надеялись, что эта вакцина сработает". Однако этого не произошло, с сожалением констатировал в своем отчете Энтони Фаучи, возглавляющий Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США.
Участниками полевых испытаний нового препарата ранее стали свыше пяти тысяч сексуально активных мужчин и женщин из различных регионов ЮАР. Все они были ВИЧ-отрицательными, возраста 18-35 лет.
Как свидетельствует отчет, уже через несколько лет многие участники исследования заразились смертельно опасной болезнью. При этом уровень носителей ВИЧ оказался выше, чем среди контрольной группы, людей в которой не прививали от потенциального инфицирования.
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