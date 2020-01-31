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Врач опроверг миф о риске излучения от ношения фитнес-браслетов
09:45
Фото: xchip.ru
Кардиолог Константин Иванов опроверг миф о том, что при ношении фитнес-браслетов якобы существует риск получения излучения.
Своим мнением по этому поводу специалист поделился в беседе с радио Sputnik.
По словам специалиста, такие устройства как "смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного изучения". Об этом свидетельствуют результаты многочисленных исследований, заявил Константин Иванов.
Кардиолог отметил, что такого рода домыслы можно сравнить со страхом, который некоторые испытывают "перед метеоритом". При этом кардиолог подчеркнул, что фитнес-браслеты и подобные устройства очень полезны для контроля за здоровьем.
В случае опасений, что за обладателями гаджетов могут вести слежку, врач посоветовал отключать в настройках функции, позволяющие отслеживать местоположение и передачу данных.
Ранее британские ученые выяснили, что женщины, готовящиеся к рождению ребенка, должны полностью отказаться от алкоголя. Даже минимальное количество спиртного в любом периоде беременности может крайне негативно сказаться на интеллектуальном уровне ребенка, предупреждают эксперты.
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