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Женская сеть myJulia.ru
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Употребление спиртного во время беременности снижает вес и интеллект детей
31.1.2020 15:41
Фото: kapital.kz
Женщины, готовящиеся к рождению ребенка, должны полностью отказаться от употребления алкоголя даже в небольших количествах в течении всех трех триместров беременности, а не только первого, убеждены британские ученые из Бристольского университета.
Исследователи пришли к выводу, что употребление беременными спиртного чревато снижением веса их новорожденных и сравнительно худшими умственными способностями в будущем. Своими выводами эксперты поделились в статье, которая опубликована в научном издании Journal of Epidemiology.
Как отметила профессор кафедры эпидемиологии Луиза Зукколо, ее коллеги проанализировали десятки публикаций о результатах соответствующих исследований. Изучая воздействие употребленного в период беременности спиртного на плод ученые сравнивали их показатели с теми, кто вообще не употреблял алкогольные напитки во время беременности. При этом учитывалось, насколько часто женщины могли выпивать, а также фиксировалось крепость спиртного.
В результате ученые пришли к выводу, что беременным женщинам необходимо полностью воздерживаться от спиртного, не употребляя даже небольшое количество алкоголя в течении всех трех триместров беременности. В противном случае речь идет о негативном влиянии на когнитивные способности детей, что отразится на их образовании.
Российские ученые тем временем готовятся к началу исследований, связанных с боязнью математики. От этого вида тревожности по всему миру страдают около 40% школьников и 25% студентов, и специалисты Томского государственного университета (ТГУ) попробуют найти способы борьбы с ней.
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