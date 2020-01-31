ИнтерНовости - новости в стране и мире
Архангельские врачи не смогли спасти четырех человек, эвакуированных из задымленной квартиры
Архангельские врачи не смогли спасти четырех человек, эвакуированных из задымленной квартиры
В Стокгольме похищено более десяти работ Дали
В Стокгольме похищено более десяти работ Дали
В Японии рассмотрели варианты утилизации радиоактивной воды с «Фукусимы -1»
В Японии рассмотрели варианты утилизации радиоактивной воды с «Фукусимы -1»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин отдал приказ о привлечении самолетов ВКС для вывоза россиян из КитаяПутин отдал приказ о привлечении самолетов ВКС для вывоза россиян из Китая
Уроженка Москвы Софья Кенин выиграла Открытый чемпионат АвстралииУроженка Москвы Софья Кенин выиграла Открытый чемпионат Австралии
Великобритания официально покинула Европейский союзВеликобритания официально покинула Европейский союз
Под завалами СКК «Петербургский» нашли погибшего рабочегоПод завалами СКК «Петербургский» нашли погибшего рабочего
В Китае заражены коронавирусом более 9,8 тыс. человек В Китае заражены коронавирусом более 9,8 тыс. человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 15В лабиринте огнедышащей love. Глава 15
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru
В лабиринте огнедышащей love. Глава 10В лабиринте огнедышащей love. Глава 10

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Употребление спиртного во время беременности снижает вес и интеллект детей


31.1.2020 15:41
Употребление спиртного во время беременности снижает вес и интеллект детейФото: kapital.kz

Женщины, готовящиеся к рождению ребенка, должны полностью отказаться от употребления алкоголя даже в небольших количествах в течении всех трех триместров беременности, а не только первого, убеждены британские ученые из Бристольского университета.

Исследователи пришли к выводу, что употребление беременными спиртного чревато снижением веса их новорожденных и сравнительно худшими умственными способностями в будущем. Своими выводами эксперты поделились в статье, которая опубликована в научном издании Journal of Epidemiology.

Как отметила профессор кафедры эпидемиологии Луиза Зукколо, ее коллеги проанализировали десятки публикаций о результатах соответствующих исследований. Изучая воздействие употребленного в период беременности спиртного на плод ученые сравнивали их показатели с теми, кто вообще не употреблял алкогольные напитки во время беременности. При этом учитывалось, насколько часто женщины могли выпивать, а также фиксировалось крепость спиртного.

В результате ученые пришли к выводу, что беременным женщинам необходимо полностью воздерживаться от спиртного, не употребляя даже небольшое количество алкоголя в течении всех трех триместров беременности. В противном случае речь идет о негативном влиянии на когнитивные способности детей, что отразится на их образовании.

Российские ученые тем временем готовятся к началу исследований, связанных с боязнью математики. От этого вида тревожности по всему миру страдают около 40% школьников и 25% студентов, и специалисты Томского государственного университета (ТГУ) попробуют найти способы борьбы с ней.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 191

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
  

Популярное

В Екатеринбурге задержан владелец пермского мини-отеля, где погибли пять человекВ Екатеринбурге задержан владелец пермского мини-отеля, где погибли пять человек
Мишель Обама получила GrammyМишель Обама получила Grammy
В Курске две школьницы погибли, провалившись под ледВ Курске две школьницы погибли, провалившись под лед
Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко рассказала, что была в джунгляхПропавшая в Мексике Наталья Андрейченко рассказала, что была в джунглях
Уроженка Москвы Софья Кенин выиграла Открытый чемпионат АвстралииУроженка Москвы Софья Кенин выиграла Открытый чемпионат Австралии

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 963


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru