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В Испании выявили первый случай заражения коронавирусом
1.2.2020 15:32
Фото: jurnaltv.md
Власти Испании подтвердили сведения о первом случае заражения коронавирусом 2019-nCoV, который провоцирует развитие пневмонии.
Соответствующее заявление сделали в Минздраве королевства.
Как стало известно, пациент был выявлен на острове Гомера на Канарах. В настоящее время в больнице с подозрением на заражение коронавирусом, помимо этого человека, находятся еще четверо - они пока под подозрением. По данным медиков, двое из тех, за кем сейчас наблюдают специалисты, ранее контактировали с инфицированным жителем ФРГ.
На территории Германии количество случаев заражения коронавирусом уже достигло восьми. Среди пациентов - ребенок заболевшего сотрудника компании Webasto в Баварии. Двое работников этой организации стали уже седьмым и восьмым пациентами в стране.
Ранее власти РФ уведомили Пекин о начале мероприятий по вывозу россиян из районов Китая, где распространяется патоген.
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