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Власти ФРГ подтвердили шестой случай заражения коронавирусом
31.1.2020 21:35
Фото: tag24.de
В Германии выявлен еще один пациент, заболевший пневмонией, которая вызвана нового вида коронавирусом.
Как сообщает агентство Reuters, речь идет о ребенке.
Со ссылкой на представителей Министерства здравоохранения Германии уточняется, что шестой по счету пациент с коронавирусом был выявлен на территории Баварии. В настоящее время несовершеннолетнему уже оказывают медицинскую помощь в условиях стационара.
Известно, что в больницу попал ребенок сотрудника фирмы, где ранее были выявлены четыре случая заражения 2019-nCoV.
Ранее сообщалось о результатах исследования, которое совместно проводили ученые из Канады и Китая. Изучив патоген, спровоцировавший вспышку пневмонии в КНР, молекулярные биологи пришли к выводу, что речь идет сразу о двух штаммах коронавируса.
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