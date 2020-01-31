|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
РФ уведомила Пекин о начале вывоза россиян из провинции Хубэй
31.1.2020 23:13
Фото: sm-news.ru
Российские власти уведомили администрацию КНР о начале эвакуации граждан РФ из региона, где продолжает распространяться коронавирус нового типа.
На территории китайской провинции Хубэй, по официальным данным, сейчас могут оставаться более 340 граждан России.
РФ уведомила Пекин о начале вывоза россиян из провинции Хубэй, указано в сообщении отечественного внешнеполитического ведомства в Twitter. Меры предпринимаются в связи со вспышкой пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа. Представители российского МИД пояснили, что Пекин был официально уведомлен по дипломатическим каналам.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, сообщила о том, что россияне при желании смогут покинуть провинцию Хубэй. Все граждане РФ, вернувшиеся в страну, проведут две недели в условиях карантина.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|