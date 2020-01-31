ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин отдал приказ о привлечении самолетов ВКС для вывоза россиян из Китая
Путин отдал приказ о привлечении самолетов ВКС для вывоза россиян из Китая
Во Франции на группу лыжников сошла лавина
Во Франции на группу лыжников сошла лавина
Вспышку пневмонии в Китае могли вызвать сразу два штамма коронавируса
Вспышку пневмонии в Китае могли вызвать сразу два штамма коронавируса
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Врач опроверг миф о риске излучения от ношения фитнес-браслетовВрач опроверг миф о риске излучения от ношения фитнес-браслетов
В Новосибирске рухнула кровля кафе, под завалами могут быть людиВ Новосибирске рухнула кровля кафе, под завалами могут быть люди
Путин отдал приказ о привлечении самолетов ВКС для вывоза россиян из КитаяПутин отдал приказ о привлечении самолетов ВКС для вывоза россиян из Китая
В Испании выявили первый случай заражения коронавирусомВ Испании выявили первый случай заражения коронавирусом
Уроженка Москвы Софья Кенин выиграла Открытый чемпионат АвстралииУроженка Москвы Софья Кенин выиграла Открытый чемпионат Австралии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 15В лабиринте огнедышащей love. Глава 15
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru
В лабиринте огнедышащей love. Глава 10В лабиринте огнедышащей love. Глава 10

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

РФ уведомила Пекин о начале вывоза россиян из провинции Хубэй


31.1.2020 23:13
РФ уведомила Пекин о начале вывоза россиян из провинции ХубэйФото: sm-news.ru

Российские власти уведомили администрацию КНР о начале эвакуации граждан РФ из региона, где продолжает распространяться коронавирус нового типа.

На территории китайской провинции Хубэй, по официальным данным, сейчас могут оставаться более 340 граждан России.

РФ уведомила Пекин о начале вывоза россиян из провинции Хубэй, указано в сообщении отечественного внешнеполитического ведомства в Twitter. Меры предпринимаются в связи со вспышкой пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа. Представители российского МИД пояснили, что Пекин был официально уведомлен по дипломатическим каналам.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, сообщила о том, что россияне при желании смогут покинуть провинцию Хубэй. Все граждане РФ, вернувшиеся в страну, проведут две недели в условиях карантина.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
  

Популярное

В Мексике пропала Наталья АндрейченкоВ Мексике пропала Наталья Андрейченко
Трамп в своей «сделке века» предложил сохранить статус Храмовой горыТрамп в своей «сделке века» предложил сохранить статус Храмовой горы
В Пятигорске скончался ребенок, упавший с лестницы в лицееВ Пятигорске скончался ребенок, упавший с лестницы в лицее
Иссахар с матерью вернулась в Израиль на самолете НетаньяхуИссахар с матерью вернулась в Израиль на самолете Нетаньяху
СМИ: при ударах Ирана по базам в Ираке пострадали более 60 военных СШАСМИ: при ударах Ирана по базам в Ираке пострадали более 60 военных США

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 963


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru