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Туроператор вывезет с острова Хайнань туристов из России
26.1.2020 11:07
Фото: vk.com
Туристическая компания "Русь-Тур" с сегодняшнего дня начинает вывозить россиян с китайского острова Хайнань.
Как указано в заявлении оператора, решение было принято в связи с запретом властей китайского региона на проведение любых экскурсий и массовых мероприятий.
Учитывая, что администрация Хайнаня объявила запрет на неопределенный срок, российская турфирма решила досрочно вывезти своих клиентов из Китая. Меры по эвакуации граждан РФ начнутся с 26 января, отмечается в сообщении компании.
В "Русь-Тур" пояснили, что на сегодняшний день на острове Хайнань могут находиться свыше тысячи россиян, купивших путевки в компании. Предполагается, что оператор вывезет своих клиентов из КНР в течение недели.
Ранее российские турфирмы приостановили продажу путевок в Китай из-за обострения эпидемиологической обстановки в стране. Вскоре появились сведения о том, что власти США готовятся к вывозу своих граждан из Уханя, где началась вспышка коронавируса нового типа.
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