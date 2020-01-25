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США готовят эвакуацию своих граждан из Уханя
25.1.2020 19:23
Фото: vechrost.ru
Американские власти планируют эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань, где продолжает распространяться коронавирус нового типа.
Как сообщает газета Wall Street Journal, руководство Соединенных Штатов уже согласовало вывоз с местными властями.
Предполагается, что американских дипломатов и находящихся в Ухане граждан США вывезут чартерным авиарейсом. В Китай направят самолет Boeing 767, рассчитанный на 230 человек.
Власти Соединенных Штатов уже получили разрешение у властей КНР, учитывая, что Ухань ранее был изолирован. Город закрыли на карантин из-за стремительного роста числа заболевших новым коронавирусом.
Сейчас американское консульство пытается связаться с гражданами США в Ухане. Согласно примерным оценкам, в городе может находиться порядка тысячи американцев. В случае, если самолет не вместит всех, кто захочет эвакуироваться, будет организован дополнительный вывоз автобусами - граждан Соединенных Штатов доставят в другой город.
Кроме того, с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки на время приостанавливает свою работу консульство США в Ухане, отмечает газета.
Ранее в китайском Ухане начали в срочном порядке строить уже вторую больницу. Объект, предназначенный для лечения пациентов с новым коронавирусом, предполагается ввести в эксплуатацию уже в начале февраля.
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