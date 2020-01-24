Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Российские туроператоры приостановили продажи путевок в Китай

11:46

Фото: visualrian.ru



В России туроператоры остановили продажи туров в КНР после того, как гражданам РФ посоветовали пока не ездить в этом направлении.



Соответствующие рекомендации поступили ранее от Ростуризма в связи с продолжающейся вспышкой смертельно опасного коронавируса.



Вскоре после того, как россиянам посоветовали воздержаться от визитов в Китай, многие туроператоры остановили продажу путевок в этом направлении до нормализации эпидемиологической обстановки.



Ранее проданные туры будут аннулированы, деньги за путевки возвратят в полном объеме или предложат выбрать другую страну для поездки, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей отечественных туристических компаний.



По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас в КНР могут оставаться порядка семи тысяч организованных туристов из РФ. Как пояснил источник, близкий к Ростуризму, об экстренной эвакуации россиян речь пока не идет.



В конце декабря 2019 года в китайском Ухане были впервые выявлены пациенты с пневмонией, спровоцированной неизвестным ранее штаммом коронавируса. К настоящему времени смертельно опасное заболевание, от которого скончались уже более двадцати человек, распространилось не только за пределы города, но и страны.



По официальным данным, в Китае заражено уже более девятисот человек. В рамках масштабной борьбы с распространением вируса было принято решение о полной изоляции жителей двух городов - Уханя, где в конце прошлого года началась вспышка, и Хуангана. Помимо уже действующих медицинских учреждений власти КНР возводят специальную больницу для инфицированных новым вирусом.



Автор: Злата Богатова

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