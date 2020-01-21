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В аэропорту Петербурга госпитализирован россиянин с подозрением на коронавирус
19:15
Фото: vk.com
23-летний россиянин, прибывший в Северную столицу из Шанхая, был экстренно госпитализирован с подозрением на коронавирус, вспышка которого зафиксирована в китайском Ухане.
По данным ТАСС, в Боткинскую инфекционную больницу ранее также доставили студента из КНР.
В Петербурге с проявлениями ОРВИ были экстренно госпитализированы два человека, выявленные в аэропорту Пулково. Как рассказал главврач клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Алексей Яковлев, медики сейчас обследуют 23-летнего россиянина и студента из Китая. По словам Яковлева, россиянин прибыл из КНР сегодня, а китайского студента доставили в больницу раньше. Специалисты продолжают работу по установлению точного диагноза этих пациентов.
Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец пояснил, что результаты диагностики озвучат, предположительно, завтра утром. Представитель администрации Северной столицы прокомментировал случившееся в программе "60 минут", которая выходит в эфир телевизионного канала "Россия-1".
Как информируют власти китайского Уханя, первые пациенты с пневмонией нового типа были выявлены еще в минувшем декабре. По официальным данным, по состоянию на 21 января в Китае заражено 473 человека, большинство случаев зафиксировано в городе Ухань. Кроме того, медики оказывают помощь заболевшим в Пекине, провинции Гуандун на юге страны, а также Шанхае, Гонконге и на Тайване.
Случаи заражения были выявлены на территории Таиланда, Южной Кореи, Японии и Соединенных Штатов. Все пациенты возвратились из Уханя. По оценкам специалистов, с заболевшими могли контактировать свыше двух тысяч человек, которые сейчас находятся под наблюдением медиков.
По данным официальной статистики, спровоцированная новым вирусом пневмония уже унесла жизни семнадцати человек.
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