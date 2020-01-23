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Создатель «Гриффинов» выпустит мультсериал о королевской семье


23.1.2020 14:15
Создатель «Гриффинов» выпустит мультсериал о королевской семьеФото: yarn.co

Сатирическое анимационное шоу выйдет на потоковом сервисе HBO Max, передает портал Screen Rant. Продюсированием фильма, главными героями которого станут члены британской королевской семьи, займется Гари Джанетти, в прошлом участвовавший в создании "Гриффинов".

Производству ленты уже был дан "зеленый свет", уточняется в публикации. Известно, что анимационный сериал получил название "Принц" (The Prince). Главным героем ленты будет шестилетний принц Джордж Кембриджский. Озвучивать персонажа предстоит самому Джанетти.

Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл выразили намерение прекратить исполнять королевские обязанности и лишились титулов "королевские высочества", как и их первенец Арци. По данным СМИ, пара собирается в течение некоторого времени жить в Канаде.

Впервые появившись на публике после отречения, британский принц Гарри признался, что испытывает грусть из-за случившегося.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 289

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