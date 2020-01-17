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В Японии зафиксирован первый случай заражения пневмонией нового вида


17.1.2020 20:59
В Японии зафиксирован первый случай заражения пневмонией нового видаФото: vk.com

Диагноз был поставлен 30-летнему гражданину Китая, в последнее время проживающему в префектуре Канагава, которая соседствует с Токио.

Как передает ТАСС, мужчина посещал в КНР город Ухань, возвратившись в Японию 6 января.

Установлено, что во время поездки заболевший китаец не приближался к рыбному рынку, где, как полагали эпидемиологи, и находился очаг возникновения опасной инфекции.

Как сообщили представители министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, первые симптомы болезни у мужчины появились еще в Китае. Пациент, которому около 30 лет, во время поездки в Ухань отмечал подъем температуры и другие болезненные признаки.

Вернувшись в Японию, мужчина поспешил к врачу, но тот не увидел оснований для особого беспокойства. Специалист лишь рекомендовал лекарства для лечения дома. Однако 10 января, когда состояние мужчины ухудшилось, экстренно госпитализировали и подтвердили наличие нового вируса.

Спустя пять суток пациента выписали, сообщили представители японского ведомства. Эпидемиологи пытаются установить, с кем мужчина мог контактировать, чтобы вести наблюдение. Пока других пациентов с подозрением на новую пневмонию в стране зафиксировано не было.

Ранее в Китае скончался еще один пациент, заразившийся новым коронавирусом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 174

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