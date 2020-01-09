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В Гонконге с подозрением на пневмонию госпитализировали еще восемь человек
9.1.2020 01:00
Фото: vk.com
Все пациенты с подозрением на вирусную пневмонию ранее посещали китайский город Ухань, указано в официальном заявлении службы здравоохранения Гонконга.
В ведомстве пояснили, что возраст вновь заболевших от трех лет до шестидесяти одного года.
Все пациенты, которым сейчас оказывают помощь в медицинских учреждениях, в течение двух последних недель возвратились из провинции Хубэй в Китае. Ранее там зафиксировали вспышку пневмонии неизвестного происхождения. По данным службы здравоохранения Гонконга, все заболевшие помещены в карантин. Состояние пациентов стабильное.
В общей сложности с симптомами вирусной пневмонии неустановленного происхождения на сегодняшний день в Гонконге было госпитализировано тридцать восемь человек. Более двадцати из них уже покинули медицинские учреждения.
Ранее администрация китайской провинции Хубэй проинформировала о том, что в городе Ухань заболевание было выявлено уже у 59 человек. Состояние семи пациентов медики на тот момент оценивали как тяжелое.
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