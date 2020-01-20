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В Китае открыли 9 госпиталей для больных пневмонией нового типа
02:48
Фото: vk.com
Девять госпиталей развернуты в китайском городе Ухань для оказания помощи больным пневмонией нового типа.
Как сообщает ТАСС, прием пациентов с подозрением на эту болезнь также ведут в шестидесяти клиниках. Многие медицинские учреждения сейчас работают в усиленном режиме.
Подавляющее большинство заболевших связаны с Уханем - это или жители города, или те, кто недавно его посетил. Кроме того, зафиксировано пятнадцать случаев заражения среди медиков, которые контактировали с пациентами.
Ранее исследователи установили, что коронавирус, вспышка которого продолжается в Ухане, способен передаваться от человека к человеку. Специалисты также рассматривали версию о том, что заболевание может каким-то образом быть связано с местным рыбным рынком - его посещали многие из тех, у кого впоследствии диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом 2019-nCoV.
Как заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, на среду, 22 января, запланировано экстренное заседание комитета по ЧС. Экспертам предстоит обсудить ситуацию, которая сейчас складывается в Китае.
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