ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Якутии стая собак напала на ребенка, мальчик в реанимации
В Якутии стая собак напала на ребенка, мальчик в реанимации
В Минске умер избитый неизвестными основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
В Минске умер избитый неизвестными основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
Ученые: Курение кальяна провоцирует образование тромбов
Ученые: Курение кальяна провоцирует образование тромбов
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Китае открыли 9 госпиталей для больных пневмонией нового типаВ Китае открыли 9 госпиталей для больных пневмонией нового типа
В Киеве заговорили о силовом возвращении ДонбассаВ Киеве заговорили о силовом возвращении Донбасса
Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в КонституцииПутин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституции
Facebook проводит разбирательство после оскорбительного перевода имени Си ЦзиньпинаFacebook проводит разбирательство после оскорбительного перевода имени Си Цзиньпина
В Якутии стая собак напала на ребенка, мальчик в реанимацииВ Якутии стая собак напала на ребенка, мальчик в реанимации

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru
В лабиринте огнедышащей love. Глава 10В лабиринте огнедышащей love. Глава 10
В лабиринте огнедышащей love. Глава 9В лабиринте огнедышащей love. Глава 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Китае открыли 9 госпиталей для больных пневмонией нового типа


02:48
В Китае открыли 9 госпиталей для больных пневмонией нового типаФото: vk.com

Девять госпиталей развернуты в китайском городе Ухань для оказания помощи больным пневмонией нового типа.

Как сообщает ТАСС, прием пациентов с подозрением на эту болезнь также ведут в шестидесяти клиниках. Многие медицинские учреждения сейчас работают в усиленном режиме.

Подавляющее большинство заболевших связаны с Уханем - это или жители города, или те, кто недавно его посетил. Кроме того, зафиксировано пятнадцать случаев заражения среди медиков, которые контактировали с пациентами.

Ранее исследователи установили, что коронавирус, вспышка которого продолжается в Ухане, способен передаваться от человека к человеку. Специалисты также рассматривали версию о том, что заболевание может каким-то образом быть связано с местным рыбным рынком - его посещали многие из тех, у кого впоследствии диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом 2019-nCoV.

Как заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, на среду, 22 января, запланировано экстренное заседание комитета по ЧС. Экспертам предстоит обсудить ситуацию, которая сейчас складывается в Китае.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 239

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Трамп рассказал о последних минутах жизни СулейманиТрамп рассказал о последних минутах жизни Сулеймани
Установлен возраст статуи «Творца Вселенной»Установлен возраст статуи «Творца Вселенной»
В Киеве заговорили о силовом возвращении ДонбассаВ Киеве заговорили о силовом возвращении Донбасса
В «Единой России» выразили претензии к социальному блоку правительстваВ «Единой России» выразили претензии к социальному блоку правительства
В Саратове умер один из отравившихся наркотиком или некачественным алкоголемВ Саратове умер один из отравившихся наркотиком или некачественным алкоголем

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 962


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru