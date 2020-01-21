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Boeing: самолеты 737 MAX могут вернуть в эксплуатацию в середине 2020 года


07:15
Boeing: самолеты 737 MAX могут вернуть в эксплуатацию в середине 2020 годаФото: livejournal.com

Руководство американской корпорации Boeing надеется получить разрешения от регуляторов в середине текущего года.

Ранее в компании предполагали, что эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX разрешат еще в 2019 году, однако этого не произошло.

В пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте корпорации, подчеркивают, что речь идет лишь о прогнозах. Конкретные гарантии по срокам давать пока не представляется возможным. Размещенный на сайте корпорации прогноз составлен с учетом тщательной проверки регуляторами и необходимости утверждения соответствующей программы подготовки пилотов.

Новые предположения руководство компании объясняет оценкой как уже известных рисков, так и анализом потенциальных проблем. Они вполне могут появиться в ходе сертификации самолета, отмечается в сообщении. В корпорации подчеркивают, что возвращение MAX к безопасной эксплуатации на сегодняшний день является для них главным приоритетом.

Использование самолетов Boeing 737 MАX приостановили по всему миру в связи с двумя авиакатастрофами. В октябре 2018 года жертвами крушения лайнера индонезийской Lion Air стали 189 человек, а через несколько месяцев разбился самолет Ethiopian Airlines, погибли 157 человек.

Представители Boeing, прокомментировав трагические инциденты, объяснили катастрофы некими проблемами с программным обеспечением системы МCAS. Она должна регулировать угол атаки (подъема носа воздушного судна). Позже разработчики объявили о том, что ПО было обновлено в полном объеме.

Летом прошлого года сотни пилотов подали групповой иск к Boeing из-за "намеренного", по их мнению, сокрытия неполадок.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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