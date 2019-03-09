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На борту самолета, разбившегося в Эфиопии, было более 150 человек


12:06
На борту самолета, разбившегося в Эфиопии, было более 150 человекФото: vk.me

На борту лайнера, принадлежащего авиакомпании Ethiopian Airlines, в момент ЧП находились более полутора сотен человек - 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Самолет Boeing 737 направлялся в столицу Кении - Найроби.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али уже выразил свои соболезнования семьям погибших, сообщают зарубежные СМИ.

Лайнер поднялся в 08:38 по местному времени (совпадает с московским) из международного аэропорта Боле в Аддис-Абебе. Связь с ним была потеряна уже через шесть минут после взлета. Позднее поступили сведения о том, что воздушное судно разбилось неподалеку от города Дэбрэ-Зэйт.

Место падения самолета Boeing 737-800 MAX с регистрационным номером ET-AVJ установлено, там уже работают сотрудники экстренных служб, подтвердили представители авиакомпании. Информации о вероятных причинах трагедии пока нет.

Сведений об иностранцах, которые летели лайнером, пока не поступало. Российские дипломаты поддерживают связь с местными правоохранителями, выясняя могли ли на этом рейсе быть граждане РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 225

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