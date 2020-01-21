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Разбившийся в Тегеране украинский лайнер сбили двумя ракетамиРазбившийся в Тегеране украинский лайнер сбили двумя ракетами

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Разбившийся в Тегеране украинский лайнер сбили двумя ракетами


21.1.2020 11:04
Разбившийся в Тегеране украинский лайнер сбили двумя ракетамиФото: kaztag.kz

По пассажирскому самолету были выпущены две ракеты "земля-воздух", указано во втором предварительном отчете о расследовании Организации гражданской авиации Ирана.

Документ цитирует агентство Bloomberg.

Согласно выводам специалистов, ракеты по авиалайнеру Boeing 737-800 авиакомпании МАУ выпускались с северного направления. Речь идет о ЗРК "Toр-M1", указано в документе. Воздушное судно совершило взлет в 6:12 утра по местному времени. Связь с ним была прервана, когда самолет находился на высоте 8100 футов (порядка 2,5 тыс. метров). Лайнер в 6:15 исчез с экранов радаров вторичного наблюдения, а в 6:18 - с радаров первичного.

Извлеченые из разбившегося самолета устройства содержат сведения, которые в Иране расшифровать не могут. Дело в том, что регистратор полетных данных и диктофон, установленный в кабине пилотов, одни из наиболее современных в своем роде в мире, отмечает агентство. В сообщении также указано, что агентства по расследованию авиакатастроф в США и Франции отказались направить иранским специалистам оборудование, при помощи которого можно было бы расшифровать "черные ящики".

20 января в Киеве состоялась встреча украинского президента Владимира Зеленского и спецпреда иранского президента Мохаммада Эслами. Стороны обсуждали прибытие из Тегерана группы экспертов, которым предстоит ознакомиться с техническими возможностями Украины. Предполагается, что иранцы хотят получить представление о наличии технических средств для расшифровки "черных ящиков" разбившегося лайнера.

Ранее власти Ирана признали, что Boeing был сбит по ошибке их военными. Вместе с тем, в Тегеране подчеркивали, что трагедия произошла на фоне резко обострившейся в ближневосточном регионе обстановки. К этому кризису причастны Соединенные Штаты, ликвидировавшие в Багдаде по распоряжению Дональда Трампа иранского генерала Касема Сулеймани, отмечали представители иранского руководства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 267

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