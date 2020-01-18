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Трамп рассказал о последних минутах жизни Сулеймани
11:01
Фото: argumenti.ru
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что наблюдал за последними минутами жизни иранского генерала, передает CNN.
Как заявил американский лидер, он следил за ликвидацией Касема Сулеймани из специальной комнаты в Белом доме.
На эту тему глава США говорил во время благотворительного вечера, который был посвящен сбору средств на президентскую компанию Дональда Трампа.
По словам американского лидера, он наблюдал за последними минутами жизни Касема Сулеймани. Дональд Трамп пояснил, что следил за операцией по уничтожению иранского генерала из специальной комнаты в Белом доме.
Какие-либо подробности рассказа президента в СМИ пока не просочились - на благотворительный вечер представителей прессы не допустили.
Генерал Сулеймани погиб 3 января в результате удара, который был нанесен американским беспилотником аэропорту Багдада. Позже Трамп подтвердил, что атака была осуществлена после его прямого указания.
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