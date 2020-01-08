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Экипаж разбившегося в Иране Boeing 737 не мог связаться с диспетчерами
8.1.2020 23:36
Фото: aviadrive.ru
Пилоты пассажирского лайнера Boeing 737, разбившегося в Тегеране, не имели возможности переговариваться с диспетчерами, сообщает агентство Mehr. Со ссылкой на источник в Организации гражданской авиации Ирана уточняется, что контакт командно-диспетчерским пунктом был прерван практически сразу после того, как воздушное судно оторвалось от земли.
Как только лайнер покинул взлетно-посадочную полосу и начал набирать высоту над аэропортом им. имама Хомейни, оказалась прерванной беспроводная связь с командно-диспетчерским пунктом, поэтому летчики не имели возможности сообщить о возникших проблемах.
Руководитель департамента реагирования на ЧП Организации гражданской авиации Хасан Резаифар ранее заявил, что расшифровка бортовых самописцев будет проводиться иранскими специалистами.
После авиакатастрофы, жертвами которой стали 177 человек, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком.
В результате крушения погибли одиннадцать граждан Украины (в том числе, девять членов экипажа), более восьмидесяти иранцев, свыше шестидесяти канадцев, десять шведских подданных, четверо граждан Афганистана, по трое - граждан Великобритании и Германии.
Трагедия произошла на фоне резко обострившейся в ближневосточном регионе обстановки. После ликвидации в Багдаде по распоряжению главы США Дональда Трампа иранского генерала Касема Сулеймани Тегеран атаковал военные базы на территории Ирака, где находятся американские военные.
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