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Найдено тело сноубордиста, пропавшего после лавины на Чукотке


4.1.2020 22:24
Найдено тело сноубордиста, пропавшего после лавины на ЧукоткеФото: images-on-off.com

На Чукотке в ходе продолжительных поисков удалось обнаружить тело сноубордиста, который попал под лавину в декабре.

Как уже сообщалось ранее, ЧП случилось в окрестностях населенного пункта Эгвекинот.

В сообщении, которое опубликовано сегодня на сайте регионального главка МЧС РФ, указано, что тело молодого человека было найдено распадке, расположенном на расстоянии около 15 километров от вышеназванного поселка.

ЧП случилось 22 декабря, когда сноубордист пытался совершить спуск с необорудованного склона. Мужчина считался без вести пропавшим после того, как в это месте сошла лавина. По мнению специалистов, ее можно было считать наиболее крупной за последние тридцать пять лет - длина составила более 1,2 километра, а ширина - около тридцати метров.

В поисковой операции, помимо спасателей, активно участвовали волонтеры. В рамках мероприятий в общей сложности было расчищено свыше 7 тысяч квадратных метров, территорию также просматривали с вертолета. Проведение поисков серьезно затруднялось из-за риска спровоцировать сход еще одной лавины.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 240

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