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На Чукотке после схода самой крупной за последние 35 лет лавины пропал сноубордист
23.12.2019 13:51
Фото: hotrs.su
Сотрудники спасательной службы при участии добровольцев ведут поиск сноубордиста, попавшего под снежную лавину в окрестностях чукотского Эгвекинота.
По данным местных властей, сигнал о ЧП поступил 22 декабря.
Как стало известно, лавина сошла в одном из распадков неподалеку от Эгвекинота-1 (Озерный). В месте происшествия мог оказаться сноубордист, увлекающийся экстремальными спусками со склонов сопок.
В сообщении на странице администрации городского округа в соцсети уточняется, что молодой человек ранее созванивался со знакомыми, когда уже находился на склоне. Сноубордист рассказал им, что как раз собирается совершить спуск. В этом месте и сошла лавина, ставшая наиболее крупной за последние тридцать пять лет.
Местонахождение мужчины до сих пор остается неустановленным. Предположительно, он может находиться в толще снега сошедшей лавины. Высота снежного покрова в некоторых местах, уже определили спасатели, составляет более десяти метров.
Проведение поисковой операции осложняется большим объемом сошедшей лавины и суровой погодой - в районе, где произошло ЧП, сейчас 30-градусный мороз и сильный ветер.
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