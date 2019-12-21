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Маск пожелал Boeing и NASA успешно продолжить проект Starliner
21.12.2019 18:25
Фото: rl0.ru
Глава SpaceX и Tesla Илон Маск пожелал удачи Boeing и NASA в дальнейшей реализации планов, связанных с посадкой беспилотного космического корабля CST-100 Starliner.
Ранее новейшему американскому аппарату не удалось пристыковаться к Международной космической станции (МКС).
Как написал бизнесмен в комментариях к записи NASA в Twitter, "орбита трудна". Вместе с тем, Илон Маск выразил пожелание наилучшим образом провести посадку и быстро восстановить его к началу следующей миссии.
Ранее руководство NASA приняло решение о возвращении новейшего космического аппарата с орбиты на Землю. Как сообщал глава американского ведомства Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter, предполагается, что корабль удастся вернуть 22 декабря, посадка планируется на полигоне White Sands.
Месяц назад в Техасе произошел взрыв первого полномасштабного опытного прототипа космического корабля Starship Mk1, который создавался компанией SpaceX. Целью испытаний было максимальное заполнение топливных баков Starship Mk1 криогенной жидкостью, поэтому представители SpaceX заявили, что результат их не удивил.
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