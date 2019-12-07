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Испанским врачам удалось спасти туристку с шестичасовой остановкой сердца
7.12.2019 20:26
Фото: images-on-off.com
Спасатели смогли добраться до пары лишь через два часа
Инцидент случился в минувшем ноябре в Каталонии, где 34-летняя Одри Шумен и ее супруг Рохан попали в снежную бурю во время восхождения на гору.
После переохлаждения женщина потеряла сознание, а потом постепенно перестала подавать признаки жизни.
Спасатели смогли добраться до супругов лишь спустя примерно два часа. Как вспоминает мужчина, он опасался, что его жена уже скончалась - она не дышала, не прощупывались сердцебиение и пульс. В то момент температура ее тела составляла лишь 18 градусов Цельсия.
Британку быстро доставили в одну из больниц Барселоны, где врачи незамедлительно приступили к спасению ее жизни. В этих целях испанские медики при помощи спецоборудования выкачали из тела пациентки некоторое количество крови, насытили его кислородом и ввели обратно в организм. После этих манипуляций температура тела Шумен начала повышаться. Когда она достигла 30 градусов, каталонские врачи запустили сердце британки посредством дефибрилятора.
В минувшем ноябре американские специалисты из Университета Мэриленда сообщили о том, что им удалось впервые ввести человека в состояние искусственной клинической смерти (существенно понизив температуру и заменив кровь на физраствор). Врачи не уточнили, выжил ли этот пациент.
Весной этого года российские врачи почти насмерть замерзшего пациента оживили 24 разрядами дефибриллятора.
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