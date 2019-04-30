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В Красноярске почти насмерть замерзшего пациента оживили 24 разрядами дефибриллятора
30.4.2019 14:28
Фото: ekoboz.ru
Врачам красноярской краевой больницы удалось вернуть к жизни мужчину, которого доставили к ним на "скорой". Медики боролись за него около двух часов.
В тот момент мужчина находился в бессознательном состоянии, у него даже не прощупывался пульс, информирует пресс-служба медучреждения.
ЧП случилось несколько дней назад на территории одного из промышленных предприятий краевого центра. Охранник обнаружил замерзшего мужчину, который лежал на земле. К моменту прибытия "скорой" на его лице уже не таял снег.
Как вспоминает реаниматолог больницы Дмитрий Мицуков, пациент на ощупь был практически ледяной, у него не прощупывался периферический пульс. Медики лишь уловили слабые и глухие тоны сердца. Врачи сначала предположили, что мужчина мог уснуть в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако запаха спиртного от пациента не чувствовалось.
В течение часа мужчину отогревали при помощи тепловой пушки, продолжали ставить капельницу. После того, как температура тела начала повышаться, врачи зафиксировали фибрилляцию (хаотичное сокращение) желудочков сердца. Это могло привести к гибели пациента, поэтому реаниматологи приступили к проведению непрямого массажа сердца.
Затем врачи двадцать четыре раза делали попытки электрической стимуляции миокарда. После очередного разряда дефибриллятора напряжением 5 тысяч вольт (реанимационные мероприятия к тому времени продолжались уже около двух часов), медики смогли вернуть пациента к жизни, его сердце постепенно стало наращивать темп - от сорока ударов в минуту показатели вернулись к нормальным семидесяти.
В сознание мужчина пришел примерно через сутки. По его словам, он трудился в качестве строителя и позволил себе выпить после работы. Как оказался на земле и уснул, чуть не погиб, он не помнил. Сейчас состояние пациента врачи оценивают как удовлетворительное, его уже готовят к выписке.
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