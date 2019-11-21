Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США пациента впервые ввели в состояние анабиоза

21.11.2019 18:44

Фото: ntv.ru



Американские специалисты из Университета Мэриленда впервые ввели человека в состояние искусственной клинической смерти, передает ТАСС.



Сведений о том, выжил ли этот пациент, пока нет.



Как сообщает издание New Scientist, об эксперименте ученые рассказали во время симпозиума Нью-Йоркской академии наук. В медцентре Университета Мэриленда в Балтиморе врачи полностью охладили тело пациента, после чего его кровь была заменена на физраствор. Насколько успешной оказалась эта операция, а также смог ли выжить пациент, американские медики пока не рассказали.



По мнению специалистов, революционная техника может быть применена исключительно в том случае, если состояние пациента является крайне тяжелым и критическим. Например, если человек потерял много крови и шансы выжить у него не превышают 5%.



Перед тем, как приступить к манипуляциям по замене крови, тело пациента охлаждается до температуры 10-15°С. Благодаря тому, что все физиологические процессы становятся замедленными, в таких условиях мозг способен оставаться живым на протяжении двух часов. При обычной температуре человеческого тела он погибает при недостатке кислорода после пяти минут.



Ученые сначала тестировали этот метод на свиньях, замораживая их на три часа, а потом "оживляя". После того, как исследования не выявили заметного вреда для здоровья, специалисты подали заявку на проведение испытаний на людях. Специальное разрешение выдало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов (FDA). В результате медики могли делать операцию, не спрашивая разрешения у пациента.



Автор: Злата Богатова

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