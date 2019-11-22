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Врач, одобрившая новый порядок медосмотра, получила повышение


13:07
Врач, одобрившая новый порядок медосмотра, получила повышениеФото: znak.com

Как заявила ранее "уволенная" Татьяна Клименко, ее уже назначили заместителем гендиректора в Центре Сербского.

Ранее врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в РФ, занимала пост руководителя Центра наркологии имени Сербского.

Вскоре после резкого повышения стоимости получения водительских справок в средствах массовой информации распространились сообщения о том, что Татьяна Клименко была уволена. Однако позднее сама врач заявила изданию "Подъем", что в действительности она получила повышение.

По словам Клименко, она уже назначена на должность замгендиректора в Центре Сербского.

Ранее Генпрокуратура назвала ошибкой Минздрава новые справки для водителей. По словам первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана, ситуация будет урегулирована. Помимо того, что эту ошибку исправят, вопрос с обновленным порядком медосвидетельствования водителей, включая стоимость получения справок, будет тщательно проверен.

Попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы спровоцировать резкое подорожание справок, подверг критике глава российского государства Владимир Путин. По словам президента РФ, для людей, которые получают заработную плату в 11 тысяч рублей, неприемлемо отдавать за такую справку 5 тысяч рублей.

Автор: Злата Богатова

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