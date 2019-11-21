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Генпрокуратура назвала ошибкой Минздрава новые справки для водителей
18:22
Фото: buzuluk56.ru
По словам первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана, эта ошибка будет в обязательном порядке исправлена, передает ТАСС.
Заявление было сделано сегодня в Екатеринбурге.
Как заявил журналистам первый замгенпрокурора России Александр Буксман, сведения о лицах, злоупотребляющих спиртным, как и наркопотребителях не передаются в МВД "из-за разногласий в законах". В результате правоохранители не знают о том, что состоящие на учете люди претендуют на получение водительских прав.
По словам Буксмана, в прошлом ведомство уже многократно сообщало об этом правительству, МВД и Минздраву, указывая на необходимость комплексного решения проблемы. В результате Министерство здравоохранения, пытаясь урегулировать ситуацию, совершило "ошибку, которая будет исправлена".
Прокуратура намерена дополнительно изучить вопрос с обновленным порядком медосвидетельствования водителей, включая стоимость получения справок.
Ранее попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы спровоцировать резкое подорожание справок, подверг критике глава российского государства Владимир Путин. По словам президента РФ, для людей, которые получают заработную плату в 11 тысяч рублей, неприемлемо отдавать за такую справку 5 тысяч рублей.
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