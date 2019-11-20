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Путин подверг резкой критике новый порядок медосмотра для водителей
18:09
Фото: minangkabaunews.com
Глава российского государства назвал попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы спровоцировать резкое подорожание справок, чушью.
Владимир Путин говорил на эту тему, когда участвовал в открытии движения по первому Московскому центральному диаметру.
Президент РФ Владимир Путин высказался о возросших ценах на медицинские справки для ГИБДД, когда открывал движение по первому Московскому центральному диаметру, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что для людей, которые получают заработную плату в 11 тысяч рублей, неприемлемо отдавать за такую справку 5 тысяч рублей. А такие доходы, как свидетельствует статистика, у более чем трех миллионов россиян.
По словам Путина, он "узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то". Глава государства отметил, что необходимо "проводить дополнительные обследования", ведь речь идет о безопасности на дорогах. Однако вводить такого рода изменения нужно "как-то с умом, поэтапно хотя бы", - подчеркнул президент.
Ранее в российских СМИ распространились сообщения о вступающих в силу уже 22 ноября изменениях, из-за которых получение справок станет в 5 раз дороже. В результате автомобилисты выстроились в огромные очереди, чтобы успеть получить справки по старой цене.
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