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Украинский адмирал рассказал о пропаже унитазов с задержанных кораблей


18:25
Игорь ВоронченкоФото: inforesist.org
Игорь Воронченко

Своим мнением о состоянии кораблей, которые ранее были задержаны в Керченском проливе, решил поделиться командующий украинскими ВМС адмирал Игорь Воронченко. По его словам, "россияне их угробили", ведь пропали унитазы и плафоны, а также розетки.

По словам Игоря Воронченко, комментарий которого приводит "4 канал", Украина в скором времени продемонстрирует "всему свету варварское отношение россиян". Адмирал пояснил, что в России якобы "угробили" украинские корабли, поснимав с них "плафоны, розетки и унитазы".

Как стало известно, суда сейчас лишь подходят к территориальным водам, двигаясь на очень маленькой скорости. Командующий украинскими ВМС заявил, что своим ходом корабли не идут.

В МИД России о передаче Украине буксира "Яны Капу" и малых бронированных артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск" объявили в минувший понедельник, 18 ноября. Позднее киевские власти выразили намерение продолжать судиться с Москвой из-за задержанных Россией украинских военных кораблей, несмотря на их возвращение.

Осенью прошлого года в России были арестованы украинские моряки, нарушившие на трех кораблях правила прохода из Черного в Азовское море. Вскоре после этого Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя. Внесенный Киевом документ, в частности, включал в себя осуждение из-за препятствования международному судоходству в акватории Азовского моря. В сентябре этого года украинские моряки были возвращены в рамках обмена задержанными лицами между Москвой и Киевом.

Автор: Злата Богатова

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