Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Украина обвинила российских пограничников в обстреле корабельной группы ВМС

22:23

Фото: i.lb.ua



В ВМС Украины заявили, что их корабли подверглись обстрелу со стороны российских катеров.



Ранее агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в Крыму сообщило о том, что Керченский пролив патрулируют несколько боевых российских самолетов.



Как утверждается в сообщении пресс-центра командования ВМС ВС Украины, российские пограничники стреляли на поражение по украинской корабельной группе. В результате обстрела ранения получил по меньшей мере один человек.



Накануне региональным пограничным УФСБ РФ была зафиксирована попытка трех кораблей ВМС Украины пересечь госграницу, после чего они, выполняя опасные маневры, направились в сторону Керченского пролива. Позже появились сообщения о том, что к трем украинским кораблям из порта Бердянск выдвинулось подкрепление.



К месту вскоре были направлены российские штурмовики Су-25, базирующиеся в Крыму. Информацию о том, что в районе Крымского моста барражировали самолеты, подтверждают и другие источники. В частности, соответствующие кадры были показаны в эфире телевизионного канала НТВ .



Представители ВМС ВСУ на своей официальной странице в соцсети Фейсбук отмечают, что 25 ноября около 13 часов был зафиксирован заход ударных вертолетов ВС РФ Ка-52. Украинская сторона также сообщает, что российские пограничные корабли продолжают сопровождать их военные корабли на опасно близком расстоянии.



В ВМС Украины также говорили о таране их рейдового буксира, который был осуществлен российским погранкораблем "Дон". У украинского судна в итоге был поврежден главный двигатель, пострадала обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.



Автор: Злата Богатова

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