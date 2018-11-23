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Украина обвинила российских пограничников в обстреле корабельной группы ВМС
22:23
Фото: i.lb.ua
В ВМС Украины заявили, что их корабли подверглись обстрелу со стороны российских катеров.
Ранее агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в Крыму сообщило о том, что Керченский пролив патрулируют несколько боевых российских самолетов.
Как утверждается в сообщении пресс-центра командования ВМС ВС Украины, российские пограничники стреляли на поражение по украинской корабельной группе. В результате обстрела ранения получил по меньшей мере один человек.
Накануне региональным пограничным УФСБ РФ была зафиксирована попытка трех кораблей ВМС Украины пересечь госграницу, после чего они, выполняя опасные маневры, направились в сторону Керченского пролива. Позже появились сообщения о том, что к трем украинским кораблям из порта Бердянск выдвинулось подкрепление.
К месту вскоре были направлены российские штурмовики Су-25, базирующиеся в Крыму. Информацию о том, что в районе Крымского моста барражировали самолеты, подтверждают и другие источники. В частности, соответствующие кадры были показаны в эфире телевизионного канала НТВ.
Представители ВМС ВСУ на своей официальной странице в соцсети Фейсбук отмечают, что 25 ноября около 13 часов был зафиксирован заход ударных вертолетов ВС РФ Ка-52. Украинская сторона также сообщает, что российские пограничные корабли продолжают сопровождать их военные корабли на опасно близком расстоянии.
В ВМС Украины также говорили о таране их рейдового буксира, который был осуществлен российским погранкораблем "Дон". У украинского судна в итоге был поврежден главный двигатель, пострадала обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.
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