ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Москве при сносе бизнес-центра конструкции упали на проезжую часть
В Москве при сносе бизнес-центра конструкции упали на проезжую часть
Британцам, которые не дают своим кошкам мясо, пригрозили тюрьмой
Британцам, которые не дают своим кошкам мясо, пригрозили тюрьмой
Сергей Безруков сообщил о рождении сына
Сергей Безруков сообщил о рождении сына
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Украина обвинила российских пограничников в обстреле корабельной группы ВМСУкраина обвинила российских пограничников в обстреле корабельной группы ВМС
В Махачкале тяжело ранена певица Машидат ОмарасхабоваВ Махачкале тяжело ранена певица Машидат Омарасхабова
Тайский боксер вслед за соперником отправил в нокдаун рефериТайский боксер вслед за соперником отправил в нокдаун рефери
В Бразилии при крушении вертолета погибли 6 человекВ Бразилии при крушении вертолета погибли 6 человек
Медведева призналась, что во Франции ей пришлось столкнуться с негативом и ненавистьюМедведева призналась, что во Франции ей пришлось столкнуться с негативом и ненавистью

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ruКонкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ru
Конкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Украина обвинила российских пограничников в обстреле корабельной группы ВМС


22:23
Украина обвинила российских пограничников в обстреле корабельной группы ВМСФото: i.lb.ua

В ВМС Украины заявили, что их корабли подверглись обстрелу со стороны российских катеров.

Ранее агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в Крыму сообщило о том, что Керченский пролив патрулируют несколько боевых российских самолетов.

Как утверждается в сообщении пресс-центра командования ВМС ВС Украины, российские пограничники стреляли на поражение по украинской корабельной группе. В результате обстрела ранения получил по меньшей мере один человек.

Накануне региональным пограничным УФСБ РФ была зафиксирована попытка трех кораблей ВМС Украины пересечь госграницу, после чего они, выполняя опасные маневры, направились в сторону Керченского пролива. Позже появились сообщения о том, что к трем украинским кораблям из порта Бердянск выдвинулось подкрепление.

К месту вскоре были направлены российские штурмовики Су-25, базирующиеся в Крыму. Информацию о том, что в районе Крымского моста барражировали самолеты, подтверждают и другие источники. В частности, соответствующие кадры были показаны в эфире телевизионного канала НТВ.

Представители ВМС ВСУ на своей официальной странице в соцсети Фейсбук отмечают, что 25 ноября около 13 часов был зафиксирован заход ударных вертолетов ВС РФ Ка-52. Украинская сторона также сообщает, что российские пограничные корабли продолжают сопровождать их военные корабли на опасно близком расстоянии.

В ВМС Украины также говорили о таране их рейдового буксира, который был осуществлен российским погранкораблем "Дон". У украинского судна в итоге был поврежден главный двигатель, пострадала обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Адвокат девушки-дознавателя, изнасилованной в Уфе, впервые прокомментировала делоАдвокат девушки-дознавателя, изнасилованной в Уфе, впервые прокомментировала дело
Американским военным разрешили стрелять на поражение на границе с МексикойАмериканским военным разрешили стрелять на поражение на границе с Мексикой
Иракские военные атаковали объекты ИГ в СирииИракские военные атаковали объекты ИГ в Сирии
На Камчатке появятся специальные команды для защиты населенных пунктов от медведейНа Камчатке появятся специальные команды для защиты населенных пунктов от медведей
В Зимбабве четверо иностранных туристов погибли, направляясь к водопаду ВикторияВ Зимбабве четверо иностранных туристов погибли, направляясь к водопаду Виктория

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 797


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru