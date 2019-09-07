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Путин и Зеленский провели телефонную беседу
10:03
Фото: prozoro.net.ua
Главы двух государств в ходе разговора дали позитивную оценку состоявшемуся накануне обмену лиц, которые удерживались на Украине и в России и вернулись, соответственно, в Киев и Москву. Разговор между Путиным и Зеленским проводился по инициативе украинской стороны.
Вечером минувшей субботы, 7 сентября, президент РФ Владимир Путин говорил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, информирует пресс-служба Кремля. В ходе беседы политики дали "позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц".
Во время разговора акцент был сделан на гуманитарный аспект состоявшейся акции, который способен сыграть значимую роль в "нормализации и оздоровления двусторонних отношений". Собеседники также договорились о том, что в дальнейшем будут поддерживать контакты.
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