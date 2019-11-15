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В Керчи начали буксировать украинские военные корабли


14:44
В Керчи начали буксировать украинские военные кораблиФото: smi2.net

Военные корабли Украины, задержаны Россией около года назад из-за нарушения территориальных границ, начали буксировать в Керчи.

По данным ТАСС, передача состоится у мыса Тарханкут.

Со ссылкой на источник в экстренных службах Южного федерального округа сообщается, что в Керчи "начато перемещение" кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в акватории Керченского пролива в ноябре прошлого года. Предполагается, что суда будут переданы в ближайшее время в нейтральных водах Черного моря, это произойдет у мыса Тарханкут.

Крымский телевизионный канал "Крым-24" ранее рассказал о том, что военные корабли транспортируют катера погрануправления ФСБ по Крыму.

Со слов очевидцев, украинские корабли сегодня утром были поочередно выведены из керченского порта при помощи буксиров. Все было осуществлено за достаточно короткое время.

Осенью прошлого года в России были арестованы украинские моряки, нарушившие на трех кораблях правила прохода из Черного в Азовское море. Вскоре после этого Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя. Внесенный Киевом документ, в частности, включал в себя осуждение из-за препятствования международному судоходству в акватории Азовского моря. В сентябре этого года украинские моряки были возвращены в рамках обмена задержанными лицами между Москвой и Киевом.

После событий в Керченском проливе в Вашингтоне приняли решение о выделении помощи Киеву в размере десяти 10 миллионов долларов. В Госдепе пояснили, что действия будут предприниматься совместно с Великобританией и Литвой, чтобы дать Киеву возможность укрепить свой "военно-морской потенциал".

Не так давно стало известно, что американский президент Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать заявления, связанные с прошлогодним происшествием в Керченском проливе. Об этом под присягой рассказал Кристофер Андерсон,  в прошлом занимавший пост советника экс-спецпредставителя США по Украине.




Автор: Злата Богатова

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